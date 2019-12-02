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Sakarya'da gölde boğulan gencin cenazesi defnedildi

6 saat önce

Sakarya'da bindikleri kayığın devrilmesi sonucu gölde boğulan gencin cenazesi defnedildi.

Sakarya'da gölde boğulan gencin cenazesi defnedildi, System.String[]

Sakarya'da bindikleri kayığın devrilmesi sonucu gölde boğulan gencin cenazesi defnedildi.


Önceki gün, Akgöl'de gezmek için Bakırlı Mahallesi mevkisinden bindikleri kayığın Karasu ilçesi sınırlarında devrilmesi sonucu suda kaybolduktan bir gün sonra bulunan Hasan Yıldırım'ın cenazesi otopsi, işlemlerinin ardından Bakırlı Mahallesi Camisi'ne getirildi.


Yıldırım'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Bakırlı Mezarlığı'na defnedildi.


Bu arada lise öğrencisi Yıldırım'ın okul arkadaşları tabutun başında duygusal anlar yaşadı.


Cenaze namazına Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu ve vatandaşlar da katıldı.

Olay

Mustafa Eren (16), Ahmet Can Duman (17) ve Hasan Yıldırım (18), dün Akgöl'de gezmek için Ferizli ilçesi Bakırlı Mahallesi mevkisinde bindikleri kayığın Karasu ilçesi sınırlarında devrilmesi sonucu suya düşmüştü.


Mustafa Eren'in yardım çığlığını duyarak olay yerine kayıkla gelen vatandaşlar, genci sudan çıkararak kayığa almış, daha sonra olay yerine sevk edilen jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri, kayıp iki genci arama çalışması başlatmıştı.


Kayıp iki genci arama çalışmaları sonucu Ahmet Can Duman'ın cesedi, dalgıçlar tarafından bulunmuş, Hasan Yıldırım'ın cenazesine ise dün ulaşılmıştı.

Hasan Yıldırım, Sakarya, Karasu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:04 Kaynak: AA
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