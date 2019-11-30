Son Dakika Haberleri: Sakarya'da gölde kaybolan iki gençten birinin cesedi bulundu
Son Dakika Güncel Sakarya'da gölde kaybolan iki gençten birinin cesedi bulundu - Son Dakika

Sakarya'da gölde kaybolan iki gençten birinin cesedi bulundu

6 saat önce

Sakarya'da gölde gezmek için bindikleri kayığın devrilmesi sonucu kaybolan iki gençten birinin cesedi bulundu.

Sakarya'da gölde kaybolan iki gençten birinin cesedi bulundu, System.String[]

Sakarya'da gölde gezmek için bindikleri kayığın devrilmesi sonucu kaybolan iki gençten birinin cesedi bulundu.

M.E. (16), A.D. (17) ve H.Y. (18) Akgöl'de gezmek için Ferizli ilçesi Bakırlı Mahallesi mevkisinde kayığa bindi. Kayığın gölün Karasu ilçesi sınırlarında devrilmesi sonucu 3 genç suya düştü.

M.E'nin yardım çığlığını duyarak olay yerine kayıkla gelen vatandaşlar, genci sudan çıkartarak kayığa aldı. Daha sonra olay yerine sevk edilen jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri, kayıp iki genci arama çalışması başlattı.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırılan M.E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kayıp iki genci arama çalışmalarına Kocaeli Emniyet Müdürlüğü dalgıçları ile vatandaşlar da kayıklara destek verdi. A.D'nin cesedi, dalgıçlar tarafından bulundu. A.D'nin cenazesi otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi.

H.Y'yi arama çalışmalarına yarın sabaha kadar ara verildi.

Sakarya, Ferizli, Karasu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 07:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Geceyi erkek arkadaşının evinde geçiren Rus kadın, balkondan atlayarak canına kıydı
Sakarya'da sandal alabora oldu, 1 ölü Vatandaşlardan yılbaşı biletlerine yoğun ilgi! Kuyruklar oluştu Isınmak için ateş yakan 4 kişi Melih Cevdet Anday'ın heykelini yaktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 02:02:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da gölde kaybolan iki gençten birinin cesedi bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]