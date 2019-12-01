Sakarya'da gölde kaybolan iki gençten birinin daha cesedi bulundu

Sakarya'da gölde gezmek için bindikleri kayığın devrilmesi sonucu kaybolan iki gençten birinin daha cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, dün Akgöl'de gezmek için Ferizli ilçesi Bakırlı Mahallesi mevkisinde bindikleri kayığın Karasu ilçesi sınırlarında devrilmesi sonucu suda kaybolan Hasan Yıldırım'ı arama çalışmalarına devam edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu Yıldırım'ın cesedine, kayığın devrildiği mevkide ulaşıldı.

Yıldırım cenazesi, otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi.

Olay

Mustafa Eren (16), Ahmet Can Duman (17) ve Hasan Yıldırım (18), dün Akgöl'de gezmek için Ferizli ilçesi Bakırlı Mahallesi mevkisinde bindikleri kayığın Karasu ilçesi sınırlarında devrilmesi sonucu suya düşmüştü.

Mustafa Eren'in yardım çığlığını duyarak olay yerine kayıkla gelen vatandaşlar, genci sudan çıkararak kayığa almış, daha sonra olay yerine sevk edilen jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri, kayıp iki genci arama çalışması başlatmıştı.

Kayıp iki genci arama çalışmaları sonucu Ahmet Can Duman'ın cesedi, dalgıçlar tarafından bulunmuştu.