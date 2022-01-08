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Sakarya'da gönüllü lise öğrencileri ilkokulun sınıflarını boyadı - Son Dakika

Sakarya'da gönüllü lise öğrencileri ilkokulun sınıflarını boyadı

08.01.2022 15:29
Sakarya'da gönüllü lise öğrencileri ilkokulun sınıflarını boyadı

Sakarya'da gönüllü lise öğrencileri, ilkokulun tamirat ve boya ihtiyacını karşıladı.

Sakarya'da gönüllü lise öğrencileri, ilkokulun tamirat ve boya ihtiyacını karşıladı.

Kentteki özel inşaat teknolojileri lisesinin öğrencileri, Serdivan Mehmet Zumra Kuş İlkokulunun boya ve tamirat işlemleri için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile proje hazırladı.

Proje kapsamında öğrenciler, gönüllü olarak ilkokul sınıflarının boyasını yaptı.

Çalışmalar sırasında okulu ziyaret eden Serdivan Kaymakamı Ali Candan, projeyi hazırlayan yöneticilere teşekkür etti.

"Burada çok yönlü bir kazanç var"

Öğrencilerin derslerde gördükleri bilgileri pratik yapma imkanı bulduğuna işaret eden Candan, "Burada çok yönlü bir kazanç var. Çocuklar fiilen bu işin içine giriyorlar. Öğrendiklerini laboratuvar ortamında uygulama şansı buluyorlar. Bunun aslında diğer meslek liselerimizde yaygınlaştırılması gerekir." ifadelerini kullandı.

Kale Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Bahir Azak da özel sektör olarak devlet okullarının eksiklikleri, tamirat ve tadilatı konusunda koşarak vazife aldıklarını söyledi.

Bu projelerin, öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenme süreçlerine önemli katkılar sunduğunu aktaran Azak, okulların ihtiyacını karşılama adına her zaman hazır olduklarını kaydetti.

Azak, yarıyıl tatilinde aynı okulun dış boya ve tadilatını, yaz tatilinde ise kentteki iki okulun tüm boya ve diğer tamirat işlerini yapacaklarını dile getirdi.

İl koordinatörü İlkan Canberk Çelik de kentteki ihtiyaç sahibi okullar ve evlerde projenin öğrenciler tarafından devam ettirileceğini söyledi.

Sakarya'da gönüllü lise öğrencileri ilkokulun sınıflarını boyadı
Sakarya'da gönüllü lise öğrencileri ilkokulun sınıflarını boyadı
Sakarya'da gönüllü lise öğrencileri ilkokulun sınıflarını boyadı
Sakarya'da gönüllü lise öğrencileri ilkokulun sınıflarını boyadı

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Milli Eğitim Müdürlüğü, Serdivan, Sakarya, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sakarya'da gönüllü lise öğrencileri ilkokulun sınıflarını boyadı - Son Dakika
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