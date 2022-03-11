Sakarya'da görevi esnasında kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sakarya'da görevi esnasında kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti

11.03.2022 11:21
Sakarya'da görevi esnasında kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde görev başında kalp krizi geçiren polis memuru, yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde görev başında kalp krizi geçiren polis memuru, yaşamını yitirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 49 yaşındaki Mehmet Keskin, çalıştığı esnada fenalaştı.

Keskin, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Keskin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Keskin için Karasu Kaymakamlığında düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Aydın Kutlu ve Karasu Cumhuriyet Başsavcısı Haluk Çınarbay ile mesai arkadaşları katıldı.

Evli ve 3 çocuk babası Keskin'in cenazesi, dua edilip helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere memleketi Zonguldak'a gönderildi.

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Kalp Krizi, Hisarcık, Sakarya, Karasu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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