2 ayrı operasyon: 13 milyon 275 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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2 ayrı operasyon: 13 milyon 275 bin makaron ele geçirildi

09.06.2022 18:11
2 ayrı operasyon: 13 milyon 275 bin makaron ele geçirildi

Sakarya'da polis ekiplerince Adapazarı ilçesinde 2 ayrı operasyonda 3 milyon 300 adet boş, 9 milyon adet dolu makaron ve 84 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sakarya'da polis ekiplerince Adapazarı ilçesinde 2 ayrı operasyonda 3 milyon 300 adet boş, 9 milyon adet dolu makaron ve 84 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehir genelinde gümrük kaçağı ürünlere yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu çerçevede Adapazarı ilçesinde 2 ayrı operasyonda 3 milyon 300 adet boş, 9 milyon adet dolu makaron ve 84 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konuya ilişkin ise H.A. ve C.K. isimli iki şüpheli gözaltına alındı.

(Orkun Kaya - İHA)

2 ayrı operasyon: 13 milyon 275 bin makaron ele geçirildi
2 ayrı operasyon: 13 milyon 275 bin makaron ele geçirildi
2 ayrı operasyon: 13 milyon 275 bin makaron ele geçirildi
2 ayrı operasyon: 13 milyon 275 bin makaron ele geçirildi
2 ayrı operasyon: 13 milyon 275 bin makaron ele geçirildi
2 ayrı operasyon: 13 milyon 275 bin makaron ele geçirildi

YORUMLAR
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28 milyon 500 bin makaron ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı 28 milyon 500 bin makaron ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı Hatay'da 2 milyon 350 bin kaçak makaron ele geçirildi Hatay'da 2 milyon 350 bin kaçak makaron ele geçirildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 ayrı operasyon: 13 milyon 275 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

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