Sakarya'da gümrük kaçağı cep telefonu operasyonu

Sakarya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kent genelinde cep telefonlarına IMEI kopyalama-klonlama işlemini ve gümrük kaçağı cep telefonlarının satışını yaptığı tespit edilen 4 ayrı GSM teknik servisine eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, 16 Box cihazı (IMEI kopyalama-klonlama aparatı), 15 çeşitli marka ve modellerde IMEI kopyalanmış-klonlanmış ve gümrük kaçağı olduğu tespit edilen tuşlu ve akıllı cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 16 harddisk, 153 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.