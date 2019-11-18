Son Dakika Haberleri: Sakarya'da gümrük kaçağı cep telefonu operasyonu
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Sakarya'da gümrük kaçağı cep telefonu operasyonu

7 saat önce

Sakarya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi.

Sakarya'da gümrük kaçağı cep telefonu operasyonu, System.String[]

Sakarya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kent genelinde cep telefonlarına IMEI kopyalama-klonlama işlemini ve gümrük kaçağı cep telefonlarının satışını yaptığı tespit edilen 4 ayrı GSM teknik servisine eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, 16 Box cihazı (IMEI kopyalama-klonlama aparatı), 15 çeşitli marka ve modellerde IMEI kopyalanmış-klonlanmış ve gümrük kaçağı olduğu tespit edilen tuşlu ve akıllı cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 16 harddisk, 153 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:58 Kaynak: AA
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