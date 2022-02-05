Sakarya'da güneşli havayı fırsat bilen turistler sahilleri doldurdu - Son Dakika

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde soğuk kış günlerinde güneşli havayı fırsat bilen turistler, Sapanca Gölü sahilinde yoğunluk oluşturdu.

Yurdun dört bir yanında soğuk hava etkisini sürdürürken Sapanca'da güneşli havayı gören yerli ve Arap turistler, sahillere akın etti.

Sahilde yürüyüş yapan turistler, teknelerle tur attı, kafelerde sohbet etti, alışveriş yerlerini gezdi.

Bazı kişiler de bağlama eşliğinde sahilde hafta sonunun keyfini çıkardı.

Sapanca sahiline gelen Güler Çatak, çoluk çocuk dışarı çıkıp güzel havanın tadını çıkardıklarını belirterek, "Gölü izledik, martılara ekmek attık, arkadaşlarımızla geziyoruz." dedi.

Emre İmamoğlu da bahar havası gibi ortam bulunca dışarı çıkıp Sapanca'nın, hafta sonunun tadını çıkardıklarını anlattı.