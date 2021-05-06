Sakarya'da günlük vaka sayıları yüzde 60 azaldı - Son Dakika

Sakarya'da günlük vaka sayıları yüzde 60 azaldı

06.05.2021 17:53

Türkiye'de 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma süreci devam ederken, Sakarya'da günlük vaka sayılarında yaklaşık olarak yüzde 60 oranında azaldığı öğrenildi. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, "Kasım-Aralık ayında ki sayılara göre yüzde 50 daha düşüktü hatta 10-15 gün öncesine göre baktığımızda da vaka sayımız yüzde 50-60'a kadar düşmüş durumda" ifadelerini kullandı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı azalan illerin listesinde yer alan Sakarya'da günlük vaka sayıları 250'lerin altına düştüğünü belirtirken, bir sevindirici haber de İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü'den geldi. Kasım - Aralık ayının pikine göre Mart - Nisan ayında vakaların yüzde 50 oranında azaldığını dile getiren Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, 15 gün öncesine göre ise yaklaşık yüzde 60 oranında azalma olduğunu aktardı.

VAKA SAYILARI YÜZDE 50 AZALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığına yaptıkları öz verili çalışmalar sebebi ile teşekkür ederek konuşmalarına başlayan Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, "Son 1 yıldır pandeminin gidişatına baktığımızda Kasım-Aralık ayında özellikle Sakarya çok ağır bir yük geçirdi. Fakat aldığımız tedbirler, en başta karantina tedbirlerine çok önem verdik Sayın Valimizin koordinesinde tüm vakaları karantinaya aldık. Bu bize Mart-Nisan ayındaki pikin daha rahat atlatılmasını sağladı. Kasım-Aralık aylarına göre hemen hemen yüzde 50 daha az vaka vardı. Aynı zamanda filyasyon çalışmaları kesinlikle olmazsa olmazdı. Bizim temaslıları izole etmemiz çok önemli çalışmaydı, arkadaşlarımız canla başla çalıştılar. Hala daha o şekildeler, şu anda iftarını yolda yapan arkadaşlarımız var, aynı şekilde çalışmalar devam ediyor. Hepsine minnettarız" dedi.

Sakarya'da günlük vaka sayıları 15 gün öncesine göre yüzde 60 azaldı

"BİRKAÇ AY İÇİNDE MİNİMUM RAKAMLARA İNECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Sakarya'da vaka sayılarının büyük oranda düştüğünü belirten Öğütlü, "Bunun yanında karantina çalışmasının, normal izolasyon çalışmasının üzerinde bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Bir ara neredeyse 12 bin karantinamız vardı, şu anda tabii sayılar düştü. Kasım-Aralık ayında ki sayılara göre yüzde 50 daha düşüktü hatta 10-15 gün öncesine göre baktığımızda da vaka sayımız yüzde 50-60'a kadar düşmüş durumda. Bunda da kapanmanın çok büyük bir etkisi var. Kapanmanın sonunda inşallah çok daha güzel rakamlara ulaşacağımıza inanıyorum. Burada diğer kurumların ve denetimlerin çok büyük etkisi oldu, şu anda çok büyük denetimler var. Denetimler, kapanma, filyasyon ekibi çalışması ve en önemlisi karantinanın etkisiyle Sakaryamızda gerçekten önümüzdeki birkaç ay içerisinde minimum rakamlara ineceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"AŞILAMADA DA ŞUANDA 300-3100 BİN RAKAMLARINA ULAŞTIK"

Aşılama hakkında konuşan Öğütlü, "Sakarya'da şimdiye kadar 100 bine yakın vakanın olduğunu görüyoruz. Aşılamada da şu anda 300-310 bin rakamlarına ulaştık. Dolayısı ile Sakarya nüfusunun yüzde 25'i aşılanmış ve hastalığı geçirmiş durumda. Aşılama bu hızda devam ederse aynı şekilde yine yüzde 60-70'lere ulaştığımızda bağışıklık seviyesinde o zaman zaten salgının bitme seviyesine kadar geldiğini görmüş olacağız" şeklinde konuştu.

Sakarya'da günlük vaka sayıları 15 gün öncesine göre yüzde 60 azaldı

SAKARYA'DA TEDBİRLERE HASSASİYET YÜKSEK

Vatandaşların tedbir ve önlemlere büyük oranda riayet ettiğini belirten Öğütlü, "Sakaryamızın tedbire uyma konusunda ki hassasiyetinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Dışarıya inanın bir kere ben maskesiz çıkmıştım, herkes bana öcü gibi bakıyordu, birden anladım ve sonrasında maskemi taktım. Bu çok güzel bir şey, herkesin şu anda bakış açısı aynı seviyede. Burada tüm kurumların katkısı, basının bu konuda çok büyük katkısı oldu. Sakarya'da ki özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyum konusunda hemen hemen çok fazla bir sıkıntı çıkmadı. Zaten uyumsuz olanlar konusunda da kolluk kuvvetlerince denetimler yapılarak, cezai işlemler uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

YATAK VE YOĞUN BAKIM SIKINTISI YAŞANMADI

Tam kapanma sürecinin vakalardaki düşüşün en önemli etken olduğunu belirten Öğütlü, "Kasım-Aralık dalgasına göre Mart-Nisan ayındaki pandemi dalgası Sakarya'da biraz daha yani yüzde 50 kadar düşük seyretti. Bunun sebebi de en başta alınan önlemler oldu. Buradaki yatak ve yoğun bakım sıkıntısı Sakarya'da, Mart-Nisan ayında yaşanmadı çok şükür. Şu anda vaka sayılarının düşmesi ile birlikte artık biz arkadaşlarımız ile diğer sağlık hizmetlerinde nasıl bir artırıma gidebiliriz toplantılarını yapmaya başladık. Vatandaşların tedbire uyması çok önemli ama tedbirlerin global alınması, toplu alınması en önemli tedbirler. Zaten yapılan bilimsel çalışmalarda da şu gösterilmiş; en etkili tedbir iki haftalık kapanma. Ondan sonra diğer tedbirler alınıyor. Şu anda uygulanan tam kapanma da salgının minimuma inmesinde ki en etkili yöntem" dedi.

Sakarya'da günlük vaka sayıları yüzde 60 azaldı

İl Sağlık Müdürü, Sakarya, Aralık, Kasım, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Sakarya'da günlük vaka sayıları yüzde 60 azaldı - Son Dakika


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