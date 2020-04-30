Sakarya'da

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonuyla hazırlanan "Sakarya Gürültü Eylem Planı" için anket başlatıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, anketin şehirdeki olası gürültü sorunlarının kısa ve uzun vadeli çözümlere kavuşabilmesi için hazırlandığı bildirilerek, "Bu anketten elde edilen bilgiler, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından çevresel gürültünün kontrolü ve önlenmesi amacıyla hazırlanmakta olan Sakarya Gürültü Eylem Planı çalışmaları kapsamında değerlendirilecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sakarya Stratejik Gürültü Haritaları doğrultusunda, gürültü sınır ve aşım haritaları, etkilenme analizi ve cephe gürültü haritaları kapsamında sıcak noktaların belirlenmesi ve fayda/maliyet analizleri ile öngörülecek eylemlerin planlanması için hazırlanan Sakarya Gürültü Eylem Planı ile ilgili hazırlanmış olan ön rapor için anket ile halkın katılımı süreci başlatılmıştır. Tüm vatandaşlarımızın ankete katılmalarını rica ederiz."

Ankete, belediyenin kurumsal internet sitesi www.sakarya.bel.tr üzerinden katılım sağlanabilecek.