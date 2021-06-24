Sakarya'da Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre için hatıra pulu basıldı - Son Dakika

Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce "2021 Hacı Bektaş Veli Yılı" ve "2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı" dolayısıyla PTT aracılığıyla hatıra pulu bastırıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Sakarya PTT Pazarlama Müdürü Vesile Topuz, hazırlanan pulları İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar'a teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Acar, geleceğin teminatı gençlere değerli şahsiyetleri her daim hatırlatmayı görev bildiklerini ve bu doğrultuda çalışmayı hedef edindiklerini belirtti.

Değerli şahsiyetlerin düşünce ve öğretileriyle gönüllere taht kurduğunu ve gelecek kuşaklara rehber olduğunu kaydeden Acar, "Gerek Yunus Emre gerekse Hacı Bektaş Veli, yaşadıkları dönemde unutulmamış, erdemli olmayı, insanı sevmeyi, insana insan olduğu için saygı göstermeyi, yüzyıllar sonra bile bu duyguları aktarmayı başarmışlardır. Sanki bu değerli şahsiyetlerin, gelecek yüzyıllarda da okunacaklarını, anılacaklarını bilircesine yazı dilleri çok sade. Yazmış oldukları eserlerdeki mesajlarıyla da evrenselliğe hitap etmişlerdir." ifadelerini kullandı.

Acar, anma yılı etkinliklerini çeşitli çalışmalarla sürdüreceklerini bildirdi.