Sakarya'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
1 saat önce
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Sakarya
'nın Akyazı
ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Akyazı ilçesi Şehit Furkan Çelik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batakköy istikametinden gelen 54 H 0527 plakalı hafif ticari araç ile tali yoldan ana yola çıkış yapan 54 HU 883 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan İlker D., olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan İlker D., Doğan Y., Sefa B. ve Talha E. sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan İlker D., Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis
kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:42 Kaynak: İHA
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