Sakarya'da Hafif Ticari Aracın Çarptığı Kişi Öldü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Abdullatif K. yönetimindeki 54 AJ 291 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Akova Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Öğrek'e çarptı.



Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Öğrek, sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





Öğrek, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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