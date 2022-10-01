Uygulamada, hakkında "hırsızlık" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan S.P. ile hakkında "kasten adam öldürme" suçundan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve üzerinde sahte kimlik bulunan M.K. yakalandı.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da aranan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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