Sakarya'da aranan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Sakarya'da aranan 2 kişi yakalandı

01.10.2022 20:25
Sakarya'da aranan 2 kişi yakalandı

Sakarya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Sakarya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde şok uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada, hakkında "hırsızlık" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan S.P. ile hakkında "kasten adam öldürme" suçundan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve üzerinde sahte kimlik bulunan M.K. yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da aranan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sakarya'da aranan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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