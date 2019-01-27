Sakarya'da Hamsi Festivali

Sakarya
'nın Hendek
ilçesinde "1. Hamsi Festivali" düzenlendi.
Hendek Dikmen
Köyü Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından Dikmen Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 5 bin kişiye hamsi dağıtıldı.
Yağmur altında gerçekleşen etkinlikte, vatandaşlar hamsi yedi, horon oynadı.
Etkinliğe, Hendek Kaymakamı Orhan Burhan
, İlçe Jandarma
Komutanı Deniz Kün, İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan, AK Parti Hendek İlçe Başkanı Hasan Serdar
Baykal, AK Parti Hendek Belediye Başkan adayı Ali Kemal Sofu
, Büyük Birlik Partisi
Hendek Başkan adayı Turgut Babaoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.