Sakarya'da bisikleti çalınan çocuğa yenisi hediye edildi - Son Dakika
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Sakarya'da bisikleti çalınan çocuğa yenisi hediye edildi

02.08.2022 17:01
Sakarya'da bisikleti çalınan çocuğa yenisi hediye edildi

Sakarya'da harçlıklarıyla aldığı bisikleti çalınan 12 yaşındaki çocuğun hüznü, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin sürpriziyle mutluluğa dönüştü.

Sakarya'da harçlıklarıyla aldığı bisikleti çalınan 12 yaşındaki çocuğun hüznü, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin sürpriziyle mutluluğa dönüştü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yüce, Adapazarı ilçesinde harçlıklarıyla aldığı bisikleti çalınınca büyük üzüntü yaşayan Kerem Tunçal ve ailesini makamında ağırladı.

Hediye bisikleti görünce duygulanan Kerem, büyük sevinç yaşarken Yüce, ailenin diğer çocuk üyelerine de bisiklet hediye etti.

Hırsızlık sebebiyle mağduriyet yaşayan çocuğun haberlerini izlediğinde üzüldüklerini, o sırada böyle bir hediye düşündüklerini aktaran Yüce, her anlamda destek olmaya hazır olduklarını kaydetti.

Bu tür küçük hediyelerin bazı insanlar için kıymetinin çok büyük olabileceğini belirten Yüce, "Güzel Sakarya'mızda bize ihtiyacı olduğunu hissettiğimiz tüm vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Sosyal hizmet ağımızı genişletiyor, her alanda sosyal belediyecilik örneği oluşturmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Yüce, Kerem ve ailesini burada misafir etmekten mutluluk duyduğunu aktararak, "Kendisine kaybettiği bisikletin yerini doldurabilecek son model bir bisiklet hediye ettik, çok mutlu oldu. Umuyoruz ki konuyla ilgili soruşturma kısa sürede neticelenir." açıklamasında bulundu.

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Kaynak: AA

Ekrem Yüce, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da bisikleti çalınan çocuğa yenisi hediye edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da bisikleti çalınan çocuğa yenisi hediye edildi - Son Dakika
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