Sakarya'da hareketli dakikalar: Kilitlediği tiner dolu araçta kendisini yakmak istedi - Son Dakika

Sakarya'da hareketli dakikalar: Kilitlediği tiner dolu araçta kendisini yakmak istedi

Ticaret anlaşmazlığı yaşadığı kişilerin dükkanın önüne çektiği kamyonetle korku dolu anlar yaşattı

İtfaiye ve polisin vatandaşı ikna etmesiyle facia önledi

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişi, alacak-verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kişilerin dükkanın önüne çektiği kamyonetle korku dolu anlar yaşattı. Tiner bidonlarının bulunduğu aracı kilitleyerek kendini ve kamyoneti yakmaya çalışan şahsı itfaiye ve polis ekipleri engelledi.

Olay, Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi Kerem Coşkun Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. isimli şahıs 54 ABJ 522 plakalı kamyoneti ile alacak-verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kişilerin dükkanının önüne geldi. Dükkanın önüne çektiği araç içerisinde bulunan tiner bidonları ile elindeki çakmağı göstererek, kendisi ve aracını ateşe vereceğini söyleyen şahıs korku dolu anlar yaşattı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekiplerince olay yerin güvenlik amacı ile şeritler çekilerek kapatıldı. Ekiplerin yaklaşık 20 dakika kadar süren ikna çabalarına rağmen M.K. araçtan inmedi. İkna çabalarının yetersiz kaldığı anda ekipler, aracın camlarını kırarak şahsı etkisiz hale getirdi. Kamyonet içerisinden çıkartılan şahıs, bölgede bulunan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrasında Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ve polis ekiplerinin başarılı müdahalesi ile olası bir facianın önüne geçildiği konu ile alakalı soruşturma başlatıldı.