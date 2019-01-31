Sakarya'da Hastane Arşivinde Yangın
1 saat önce
Sakarya'da hastane arşivinde yangın Yangında arşiv küle döndü Yangın ekiplerce kontrol altına alındıSAKARYA - Orman Bölge Müdürlüğü arazisi içerisinde bulunan Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi idari birimler binası içerisinde bulunan arşiv kısmında yangın çıktı.
Sakarya
'da hastane arşivinde yangın
Yangında arşiv küle döndü
Yangın ekiplerce kontrol altına alındı
SAKARYA - Orman Bölge Müdürlüğü arazisi içerisinde bulunan Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi idari birimler binası içerisinde bulunan arşiv kısmında yangın çıktı. Yangında arşivde bulunan dosyaların bir kısmı yanarak kullanılamaz hale gelirken, ekipler yangını kontrol altına aldı.
Yangın, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez
Kampüsünün idari birimler binasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Orman Bölge Müdürlüğü arazisi içerisinde bulunan SAÜEAH idari birimler arşivinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Binadan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alındı.
Çıkan yangın sonucu arşiv adeta küle döndü. İtfaiye
ekiplerinin soğutma çalışmalarının sürdüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:25 Kaynak: İHA
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