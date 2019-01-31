Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Hastane Arşivinde Yangın

Sakarya'da Hastane Arşivinde Yangın

1 saat önce

Sakarya'da hastane arşivinde yangın Yangında arşiv küle döndü Yangın ekiplerce kontrol altına alındıSAKARYA - Orman Bölge Müdürlüğü arazisi içerisinde bulunan Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi idari birimler binası içerisinde bulunan arşiv kısmında yangın çıktı.

Sakarya'da hastane arşivinde yangın
Yangında arşiv küle döndü
Yangın ekiplerce kontrol altına alındı

SAKARYA - Orman Bölge Müdürlüğü arazisi içerisinde bulunan Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi idari birimler binası içerisinde bulunan arşiv kısmında yangın çıktı. Yangında arşivde bulunan dosyaların bir kısmı yanarak kullanılamaz hale gelirken, ekipler yangını kontrol altına aldı.
Yangın, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Kampüsünün idari birimler binasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Orman Bölge Müdürlüğü arazisi içerisinde bulunan SAÜEAH idari birimler arşivinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Binadan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alındı.
Çıkan yangın sonucu arşiv adeta küle döndü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının sürdüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:25 Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TBMM, Kenan Sofuoğlu'nun 'Senatör' Yazılı Kartviziti İçin Harekete Geçti Elektrik Akımına Kapılan Genç Ahmetcan, Hayatını Kaybetti

Kayınbiraderiyle Eşini Aldatan Kadının Başına Gelenler Canlı Yayında Dehşete Düşürdü BAE, Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i de Dinlemiş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 02:25:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Hastane Arşivinde Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]