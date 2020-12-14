Sakarya'da hastane çalışanı evinde ölü bulundu - Son Dakika

Akyazı Devlet Hastanesinde idari birim personeli olarak görev yapan Abdullah Bekmezci'den haber alınamayınca, durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

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