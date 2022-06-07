Sakarya'da hastane yöneticilerine afet ve acil durum eğitimi verildi - Son Dakika
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Sakarya'da hastane yöneticilerine afet ve acil durum eğitimi verildi

07.06.2022 16:04
Sakarya'da hastane yöneticilerine afet ve acil durum eğitimi verildi

Sakarya'da hastane yöneticileri, Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) eğitimine katıldı.

Sakarya'da hastane yöneticileri, Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) eğitimine katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinde yapılan eğitimde, acil sağlık hizmetleri uzmanı Erkan Yamaç ve eğitmen Seçkin Vural tarafından kamu ve özel hastanelerin yöneticilerine acil durum koordinasyon sistemiyle ilgili bilgiler verildi ve yazılı sınav yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, Sakarya'nın deprem kuşağında bir il olduğunu hatırlatarak, yıkıcı depremlerin ve büyük acıların yaşandığı ilde bu tip eğitimlerin çok daha önemli olduğunu ifade etti.

Afet anlarında yapılacak çalışmaları bilmenin ve buna hazırlıklı olmanın büyük önem taşıdığına işaret eden Öğütlü, şunları kaydetti:

"Bu gibi durumlara yönelik planlama yapılarak tatbikatlar başarılı bir şekilde gerçekleşirse herkes ne yapacağını bilir. Bu da afet ve acil durumlarda çabuk toparlanma ve olayı kontrol altına alma noktasında avantaj sağlar. Bu planlamaların kağıt üstünde kalması bir şey ifade etmez. Yapılacak işlerin hayata geçirilmesi ve işlevsel hale gelmesi, olası durumları daha az kayıpla ve daha çabuk atlatmamızı sağlar."

Eğitimi başarıyla tamamlayan yöneticilere sertifikaları verildi.

Eğitime, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Serdar Değirmenci, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Özcan Öktem, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Yasin Çatalbaş ile ilde hizmet veren kamu ve özel hastanelerin yöneticileri katıldı.

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Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da hastane yöneticilerine afet ve acil durum eğitimi verildi - Son Dakika

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