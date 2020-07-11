Sakarya'da havai fişek fabrikası bölgesindeki çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Sakarya'da havai fişek fabrikası bölgesindeki çalışmalar sürüyor

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgedeki patlayıcı maddelerin tahliyesi devam ediyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgedeki patlayıcı maddelerin tahliyesi devam ediyor.

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Yukarıçalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen, yaklaşık 50 kilometre mesafeden duyulan patlama sonrası bölgede UMKE, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri çalışmalarını dokuzuncu gününde sürdürüyor.

UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri, fabrika alanında inceleme gerçekleştiriyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) personelince bölgedeki patlayıcı maddeleri tahliye ve imha işleminde sona gelindiği, zaman zaman kontrollü patlatmaların gerçekleştirildiği ve fabrika çevresindeki köylerde cami hoparlörlerinden duyurular yapılarak vatandaşların bilgilendirildiği öğrenildi.

Süreç


Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 127 kişiden 122'si taburcu edilmişti.


Hayatını kaybedenlerden Havva Çelik, Sebahattin Tepeçınar, Halis Yılmaz ve Muhammet Seyfi Çanakçı'nın cenazeleri toprağa verilmişti.


Patlamaya ilişkin gözaltına alınan aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


9 Temmuz Perşembe günü de saat 11.35 sıralarında fabrikadaki patlayıcıların, kontrollü imhası amacıyla getirildiği Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde kamyondan indirildiği sırada yaşanan patlamada 3 asker şehit olmuş, 8 jandarma personeli ile kamyon şoförü yaralanmıştı.

Jandarma, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 16:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da havai fişek fabrikası bölgesindeki çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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