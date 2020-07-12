Sakarya'da havai fişek fabrikası bölgesindeki çalışmalar tamamlandı - Son Dakika

Sakarya'da havai fişek fabrikası bölgesindeki çalışmalar tamamlandı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgedeki patlayıcı maddelerin tahliye işlemi sona erdi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgedeki patlayıcı maddelerin tahliye işlemi sona erdi.

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Yukarıçalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da meydana gelen, yaklaşık 50 kilometre mesafeden duyulan patlama sonrası bölgede UMKE, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri çalışmalarını bitirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) personelince bölgedeki patlayıcı maddeleri tahliye ve imha işlemi tamamlandı.

Zaman zaman kontrollü patlatmaların gerçekleştirildiği bölgede, fabrika çevresindeki köylerde cami hoparlörlerinden duyurular yapılarak vatandaşlar bilgilendirildi.

"Adli ve idari soruşturmalar devam ediyor"

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AA muhabirine, patlayıcıların taşınma ve imha işlemlerinin bittiğini söyledi.

Kaldırım, patlamada hayatını kaybeden 6 işçinin cenazelerinin Sakarya'da, birinin ise Çorum'da defnedildiğini hatırlatarak ailelere taziye, yaralılara da "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunduklarını kaydetti.

Patlamadan etkilenenlere yönelik çalışmalarını devam ettiğini aktaran Kaldırım, "Gerek fabrikada çalışan ve işsiz kalanların başka yerlerde istihdamı gerekse de psikososyal destek ile diğer maddi ve manevi tüm destekler veriliyor. Vatandaşlarımızın hayatına dokunmaya devam edeceğiz." dedi.

Vali Kaldırım, adli ve idari soruşturmaların devam ettiğini dile getirerek, "Yazı bize ulaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, fabrika alanı olan 180 dönümlük alanın sanayi imarını resen iptal etti. Biz de gerekli işlemleri yapıyoruz. Ruhsat iptal süreci başlatıldı. Orada kesinlikle tekrar bir sanayi tesisi olmayacak." diye konuştu.

Süreç

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 127 kişiden 122'si taburcu edilmişti.

Hayatını kaybedenlerden Havva Çelik, Sebahattin Tepeçınar, Halis Yılmaz, Muhammet Seyfi Çanakçı, Erhan Ateş ve Muhammet Aygün'ün cenazeleri Sakarya'da, Ramazan Kor'un cenazesi ise Çorum'da toprağa verilmişti.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kontrollü imha amacıyla Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisine getirilen fabrikadaki patlayıcıların, 9 Temmuz'da 11.35 sıralarında kamyondan indirildiği sırada yaşanan patlamada 3 asker şehit olmuş, 8 jandarma personeli ile kamyon şoförü yaralanmıştı.

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 14:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da havai fişek fabrikası bölgesindeki çalışmalar tamamlandı - Son Dakika
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