Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki arama kurtarma çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki arama kurtarma çalışmalarına ara verildi

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

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Yukarıçalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen, yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan duyulan patlama sonrası bölgede UMKE, AFAD, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri, çalışmalarını üçüncü gününde de sürdürdü.

AFAD, jandarma ve itfaiye personelinden oluşan 144 kişilik ekip ile kadavra köpeğinin de bulunduğu beş arama köpeği kullanılarak fabrika etrafında arazi taraması yapıldı.

Çalışmalara yarın sabaha kadar ara verildi.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında dün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 6 kişi hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 114 kişi taburcu edilmişti. Biri il dışında olmak üzere 5 kişinin tedavisi devam ederken kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Hayatını kaybedenlerden Havva Çelik ve Sebahattin Tepeçınar'ın cenazeleri dün, Halis Yılmaz'ın naaşı ise bugün toprağa verildi.

Sakarya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 20:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki arama kurtarma çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

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