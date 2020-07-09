Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki arama tarama çalışmaları yeniden başladı - Son Dakika

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki arama tarama çalışmaları yeniden başladı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgede başlatılan arama tarama çalışmaları devam ediyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgede başlatılan arama tarama çalışmaları devam ediyor.

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Yukarıçalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen, yaklaşık 50 kilometre mesafeden duyulan patlama sonrası bölgede UMKE, AFAD, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri çalışmalarını yedinci gününde sürdürüyor.

AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ekipleri fabrika alanında inceleme gerçekleştiriyor. Bölgede, Hendek Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de AFAD ve jandarma ekiplerinin gözetiminde ağaç seyreltmesi yapıyor.

Bomba imha uzmanlarının bölgedeki patlayıcı maddeleri toplama işlemi sürüyor. Enkaz kaldırma ve kırım çalışmalarının yapıldığı alanda, AFAD KBRN ekiplerinin gözetiminde kimyasal maddelerle patlamamış havai fişeklerin uzaklaştırılması için çalışmalar da devam ediyor.

Olası duruma karşı ekipler bölgede hazır bekletiliyor.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 127 kişiden 122'si taburcu edilmişti.

Hayatını kaybedenlerden Havva Çelik, Sebahattin Tepeçınar, Halis Yılmaz ve Muhammet Seyfi Çanakçı'nın cenazeleri toprağa verilmişti.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sakarya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki arama tarama çalışmaları yeniden başladı - Son Dakika
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