Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "Devletin bütün birimleri burada. Yoğun bir çalışma ve müdahale içindeyiz." dedi.

Yüce, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, çevre illerden yardım istediklerini söyledi.

Patlamalar ve yangının devam ettiğini belirten Yüce, şunları kaydetti:

"Ekipler burada, biz buradayız. Yaralı sayısıyla ilgili kamuoyunu yanıltmak istemiyorum ama yaralılarımız var. Sayıları konusunda daha sonra detaylı bilgi veririz. Hele yatıştıralım, soğutma işlemleri bitsin, yangını söndürelim, yaralılarımızın sayıları daha net bir şekilde ortaya çıkar inşallah. İçişleri ve çalışma bakanlarımızın bölgeye intikal edeceği bilgisini aldık. Devletin bütün birimleri burada.

Yoğun bir çalışma ve müdahale içindeyiz. Hala patlamalar devam ediyor. İnşallah bu patlamalar bir an evvel son haline gelir ve sonuçlar hakkında daha teknik bilgileri aktarmaya çalışırız."