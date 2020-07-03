Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama - Son Dakika

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgede arama kurtarma ekipleri kapsamlı çalışma başlattı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgede arama kurtarma ekipleri kapsamlı çalışma başlattı.

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Yukarıçalıca mevkisindeki fabrikada meydana gelen patlamanın ardından bölgeye sevk edilen AFAD ve arama kurtarma derneklerine bağlı ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması yürütüyor.

AFAD ekiplerinin öncülüğünde başlatılan çalışmalarda arama köpekleri de yer alıyor.

Fabrika çevresindeki yeşillik alanda devam eden arama çalışmalarına Sakarya ve Düzce'deki arama kurtarma ekipleri ile diğer gönüllü sivil toplum kuruluşlarının üyeleri eşlik ediyor.

Bölgede ambulanslar da hazır bekletiliyor.

- Fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ediyor

Bu arada, arama çalışmaları sırasında patlamanın gerçekleştiği fabrikanın metrelerce uzağına saçılan çatı, beton ve ağaç parçaları ile patlamamış halde havai fişekler olduğu görüldü.

Öte yandan patlamanın meydana geldiği fabrikadaki soğutma çalışmaları ekiplerce sürdürülüyor.

Sakarya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 17:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama - Son Dakika

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