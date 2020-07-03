Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgedeki ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamanın ardından bölgede, UMKE, AFAD, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri çalışma yürüttü.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekiplerince başlatılan soğutma çalışması ise sürüyor.

Bu arada, bölgede yürütülen arama ve tarama çalışmalarına da ara verildi.

AFAD ekiplerinin öncülüğünde yürütülen çalışmaların, sabah saatlerinde yoğunlaşarak devam edeceği belirtildi.