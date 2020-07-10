Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada ölen 2 kişinin cenazesi defnedildi - Son Dakika

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada ölen 2 kişinin cenazesi defnedildi

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Erhan Ateş ve Muhammet Aygün'ün cenazesi toprağa verildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Erhan Ateş ve Muhammet Aygün'ün cenazesi toprağa verildi.

Akyazı ilçesi Bedilkazancı Mahallesi'ndeki evine getirilen Erhan Ateş'in cenazesi, burada helallik alınmasının ardından mahalle mezarlığına götürüldü.

Ateş'in cenazesi, burada İl Müftüsü Hasan Başiş tarafından kıldırılan namazın ardından toprağa verildi.

Törene, Ateş'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, AK Parti· Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ile diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Muhammet Aygün Hendek'te toprağa verildi

Hendek ilçesi Kocaahmetler Mahallesi'ndeki evine getirilen Muhammet Aygün'ün cenazesi, burada helallik alınmasının ardından Kocaahmetler Erenler Mahalle Mezarlığı'na götürüldü.

Aygün'ün cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Törene, Aygün'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan patlamada hayatını kaybeden işçi Ramazan Kor'un cenazesi ise Akyazı ilçesi Çıldırlar Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından memleketi Çorum'a gönderildi.

Süreç

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 127 kişiden 122'si taburcu edilmişti.

Hayatını kaybedenlerden Havva Çelik, Sebahattin Tepeçınar, Halis Yılmaz ve Muhammet Seyfi Çanakçı'nın cenazeleri toprağa verilmişti.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Dün de saat 11.35 sıralarında fabrikadaki patlayıcıların, kontrollü imhası amacıyla getirildiği Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde kamyondan indirildiği sırada yaşanan patlamada 3 asker şehit olmuş, 8 jandarma personeli ile kamyon şoförü yaralanmıştı.

Sakarya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 15:35 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada ölen 2 kişinin cenazesi defnedildi - Son Dakika
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