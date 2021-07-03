Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçiler için fabrika önünde anma töreni düzenlendi.

Patlamada yaşamını yitiren işçilerin yakınları, yaralanan işçilerden bazıları, avukatları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Yukarıçalıca Mahallesi'nde bulunan fabrika önünde bir araya geldi.

Taşıdıkları "Hendek İçin Adalet" yazılı pankartla fabrika kapısına yürüyen grup, burada basın açıklaması yaptı.

Avukat Can Atalay, hiçbir işin doğasında ölüm olmadığını belirterek, "Risk vardır, tehdit vardır, önlem vardır. Davamız kimse ekmeğini kazanırken öldürülmesin diyedir. Ateş düştüğü yeri yakar. Bu insanlar sadece kendi acılarını sağaltmak için değil, başka hiç kimse ekmeğini kazanırken öldürülmesin diye uğraşıyorlar." ifadesini kullandı.

Avukat Gülşen Uzuner de dava sürecine değinerek, sorumluların hesap vermesini istedi.

Patlamada yaralanan Hasan Bozdağ, 2018'de bahçıvan olarak işe başladığı fabrikada hiçbir eğitim almadan jelatin bölümünde çalıştırıldığını öne sürdü.

Yaşamını yitiren Halis Yılmaz'ın babası Muammer Yılmaz, fabrikaya ruhsat verildiği andan patlama anına kadar yaşananlarla ilgili şirket yönetimi, ruhsat verenler, denetlemeye gelenler, müdürler ve yetkililerden şikayetçi olduğunu söyledi.

Hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar'ın ablası Hatun Tepeçınar, sözün bittiği yerde olduklarını belirterek, "Herkes cebinin derdine düşmüş. Bugün burada işçiler tarafından yalnız bırakıldık. Biz bu yola beraber girdik, sonuna kadar beraber götürmek istiyoruz." diye konuştu.

Ölen Halis Yılmaz'ın kız kardeşi Merve Nur Yılmaz, verilecek hiçbir cezanın içlerini soğutmayacağını, kayıplarını geri getirmeyeceğini ifade ederek, birlikte mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.

Açıklamaların ardından işçilerin yakınları, ölenlerin anısına fabrika bahçesine kırmızı karanfiller attı. Bu esnada duygulanan işçi yakınları, birbirlerine sarılarak göz yaşı döktü.

Süreç

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve olay yerine 50 kilometre mesafedeki kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.

Kontrollü imha amacıyla Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisine getirilen fabrikadaki patlayıcıların 9 Temmuz'da saat 11.35'te kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada da 3 asker şehit olmuş, 8 jandarma personeliyle kamyon şoförü yaralanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında hazırlanan 27 sayfalık iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede, 7 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.