Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor - Son Dakika

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından bölgede başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülüyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta, kentin birçok noktasından duyulan patlamanın ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'un talimatları doğrultusunda başlatılan soruşturma devam ediyor.

Başsavcı Dursun'un koordinesinde Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çok yönlü olarak titizlikle ele alınıyor. Soruşturma için görevlendirilen savcılar, patlamanın nedenine ilişkin detaylı teknik inceleme yapıyor.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında dün saat 11.15'te meydana gelen patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.