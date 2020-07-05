Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin ek gözaltı süresi - Son Dakika

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin ek gözaltı süresi

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı.

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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan sorumlu müdür ile iki ustabaşı için 1 gün ek gözaltı kararı verildi.

Hendek Devlet Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında önceki gün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin kayıp olduğu bildirilmişti.

Bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarında bugün 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükselirken biri il dışında, yanık tedavi ünitesinde olmak üzere, 5 yaralının tedavisi devam ediyor.

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 18:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin ek gözaltı süresi - Son Dakika

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