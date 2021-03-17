Son dakika haberleri! Havai fişek davasının ikinci duruşmasında üçüncü gün - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de meydana gelen, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin ise yaralandığı patlamaya ilişkin, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5'i tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasının üçüncü günü başladı. Duruşma, beyanda bulunmayan müştekilerin dinlenmesiyle başlanacak.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevkiinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 127 kişi yaralanmıştı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamayla alakalı soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayı yürüten Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan fezleke, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

GENİŞ ÖNLEMLER ALINDI

Konuya ilişkin davanın 2'nci duruşması Ferizli ilçesindeki yeni cezaevi kampüsünde bulunan Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonu'nda devam ediyor. Duruşmanın 3'üncü gününde tutuklu yargılanan fabrika sahibi Yaşar C.'nin tutuksuz yargılanan babası Ali Rıza Ergenç C. katılmadı. Duruşmada, tutuklu, tutuksuz sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulunurken salon binası içi ve çevresinde kolluk kuvvetleri geniş güvenlik önlemi aldı. Duruşmaya müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ve diğer izleyiciler salgın tedbirlerine uygun olarak alındı. Yoklama ile birlikte başlayan duruşma, beyanda bulunmayan müştekilerin dinlenmesiyle devam edecek.

(Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya/İHA)