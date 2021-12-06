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Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika

Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanığın yargılanması sürüyor

06.12.2021 11:05

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın altıncı duruşması başladı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın altıncı duruşması başladı.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Ferizli ilçesinde yeni inşa edilen cezaevi kampüsündeki salonda görülen duruşmada tutuksuz sanıklar fabrika sahiplerinden Ali Rıza Ergenç C, Erşan Ö, Asiye A, Aslı B. ve taraf avukatları hazır bulundu. Fabrika sahiplerinden Yaşar C. ile Hasan Ali V. ise duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle katıldı. Tutuksuz müşteki sanık Ahmet Ç. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma salonu binası içinde ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Duruşma salonuna müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ve diğer izleyiciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak alındı.

Yoklama yapılmasının ardından celse arasında gelen belgeler zapta geçirildi.

Duruşmada, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sunması bekleniyor.

Patlamada hayatını kaybeden işçilerden Halis Yılmaz'ın kardeşi Mervenur Yılmaz, duruşma öncesinde gazetecilere, yakınlarının haklarını aradıkları için patron, sermaye düşmanı, provokatör ilan edildiklerini belirterek, bu işin peşini bırakmayacaklarını söyledi.

Patlamada kardeşi Sebahattin Tepeçınar'ı kaybeden Hatun Göktepe de işçi hakkını alana kadar, adalet yerini bulana kadar mücadele edeceklerini belirtti.

Süreç

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve olay yerine 50 kilometre mesafedeki birçok noktadan duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Öte yandan patlamada yaralanan Ahmet Ç, davada müşteki sanık olarak yargılanıyor.

Kontrollü imha amacıyla Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisine getirilen fabrikadaki patlayıcıların 9 Temmuz'da saat 11.35'te kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada da 3 asker şehit olmuş, 8 jandarma personeliyle kamyon şoförü yaralanmıştı.

İlk patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında hazırlanan 27 sayfalık iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede, 7 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Öte yandan iş güvenliği uzmanı Aslı B'nin ikinci celsede adli kontrolle tahliyesine karar verilmişti. Üçüncü duruşmada tahliye edilen sorumlu müdür Asiye A. ve ustabaşı Erşan Ö, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı müşteki avukatlarının itirazı üzerine tutuklanmış, bu sanıklar avukatlarının talebi üzerine ise yeniden tahliye edilmişti.

Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanığın yargılanması sürüyor
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanığın yargılanması sürüyor
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanığın yargılanması sürüyor
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanığın yargılanması sürüyor
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanığın yargılanması sürüyor
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanığın yargılanması sürüyor
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanığın yargılanması sürüyor
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanığın yargılanması sürüyor
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanığın yargılanması sürüyor
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanığın yargılanması sürüyor
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanığın yargılanması sürüyor
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanığın yargılanması sürüyor
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanığın yargılanması sürüyor
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanığın yargılanması sürüyor
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanığın yargılanması sürüyor

Münir Karaloğlu, Cumhuriyet, Fabrika, Sakarya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika
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