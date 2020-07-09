Sakarya'da havai fişek yüklü kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı (3) - Yeniden - Son Dakika

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, 3 Temmuz'daki fabrika faciasında patlamayan ve bölgeden kamyonla alınıp, Adapazarı 'ndaki taş ocağına getirilen havai fişekler imha edileceği sırada patlama oldu. Kontrollü patlama için bölgede bulunan 3 jandarma, şehit olurken, 11 jandarma ve 1 kamyon sürücüsü ise yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , kamyon şoförü dahil 3 kişinin sağlık durumunun ağır olduğunu söyledi.

Hendek'te 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 Temmuz Cuma günü meydana gelen fabrikadaki patlamada patlamayan havai fişekler ile diğer patlayıcıların emniyetli alanda, kontrollü patlatılmasına karar verildi. Hendek Belediyesi'ne ait kamyona yüklenen patlamamış havai fişekler, bugün Adapazarı'nın Taşkısığı mevkisinde bulunan taş ocağına getirildi. Kamyondan taş ocağındaki çukura patlayıcılar boşaltılırken, saat 11.30 sıralarında, patlama meydana geldi. Patlama sesi, kentin birçok noktasından duyulurken, dumanlar da gökyüzüne doğru yükseldi. Bölgeye ihbar üzerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralananları ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırdı. Patlamanın olduğu alanda kontrollü patlatma için bulunan 3 jandarma şehit oldu. Şehit jandarmalardan 2'sinin, patlayıcı madde imha timinden oldukları belirtildi. Kamyon şoförü ve 11 jandarma personeli ise yaralandı. Patlama bölgesinde kamyondan geri, demir yığınının kaldığı görüldü.

BAKAN SOYLU: BUGÜNE KADAR 15 TONLUK PATLATMA İŞLEMİ YAPILDI

İçişleri Bakanı Soylu, patlama sonrası helikopter ile bölgeye geldi. Bakan Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Patlamadan sonra yine savcılarımızın koordinasyonu, ilgili arkadaşlarımızın koordinasyonu ile oradaki patlayıcı maddelerin o alanda bulunmamasına yönelik karar alındı. Nereye taşınabileceği konusunda 1-2 alternatif ortaya konuldu. Yaklaşık 15 tonluk patlayıcı geçen hafta cumartesiden itibaren oradan hem buradan biraz daha farklı bir noktaya hem de buraya taşınmaya başladı. Tabi buradaki patlamaya getirdikleri patlayıcılar havai fişek olunca oranın ormana yakın olması münasebetiyle burada patlatmanın çok daha doğru olabileceği konusunda ilgili arkadaşlarımız karar verdiler. Bu patlatmanın başında da bizim Ankara 'dan gönderdiğimiz, jandarmamıza bağlı madde patlayıcı imha timimiz var. Başında bir komutanımız var. Onların sevk ve idaresinde, savcılarımızın kontrolünde ve yönetiminde patlatma işlemi gerçekleşti. İşte 15 tonluk patlatma işlemi bugüne kadar gerçekleştirildi. Son 1- 1,5 tonluk patlamaya hazır mühimmat varken veya patlayıcı varken hepimizi üzen derinden yaralayan bu müessif olay başımıza geldi" diye konuştu.

'BOŞALTMA SIRASINDA PATLAMA OLDU'

Bakan Soylu, elindeki fitilleri göstererek, "Bunlara 'fitil' deniyor. Ben de yeni gördüm. Bu patlayıcıların fitilleri bunların içindeki kutulardalar. Bunları buraya patlatmak için getirdiler ve yaklaşık, genelde orada da soğutuluyorlar. Burada da genelde hem itfaiye olur, usul ve nizamnameye göre aynı zamanda ambulans olur. Buna göre bir usul ile birlikte bu mühimmat imha edilir. Buraya getirip tam boşaltma esnasında neden olduğunu yapılacak adli ve idari soruşturma sonucunda hepimizin anlayacağı bir patlama meydana geldi" dedi.

KAMYON ŞOFÖRÜ AĞIR YARALI

2'si patlayıcı imha timinden 3 jandarmanın şehit olduğunu açıklayan Soylu, şöyle konuştu:

"Maalesef bu patlamada 2'si patlayıcı madde imha timinden olan, 1'i Ankara'dan, 1'i de İstanbul 'dan buraya görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız şehit oldular. 1'i de alanın güvenliğini almakla sorumlu olan yine jandarma personelimiz şehit oldu. Aracın şoförü şu anda ağır yaralı, hastanede. Ameliyatta olduğu bilgisini aldık. Yine Kocaeli 'de hastaneye sevk edilen 1 jandarmamız var. Yine aynı zamanda, kaburgasında hafif ağrı olan veya patlamadan mütevellit ağrı olduğunu bildiğimiz 1 jandarma personelimiz daha var. Toplam sayı şu anda hastanelerde 11, jandarma personelimiz var. Bir de kamyonun veya taşıyıcının şoförü arkadaşımız var. Bu 3 arkadaşımızın dışında diğerlerinin herhangi bir hayati tehlikesi veya herhangi bir sıkıntısı yok. Hayati tehlikesi olan bir tek kamyon şoförü arkadaşımız var. Acil şifalar diliyoruz. Bütün sağlık ekipleri elinden gelen her şeyi ortaya koymaya çalışıyorlar. Kocaeli'ne sevk edilende hafif bir yanık var. Yine patlamadan mütevellit, zannediyorum onu da orada tedavi altına aldılar."

'ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR'

Bakan Soylu, soruşturmanın sürdürüldüğünü belirterek, "Hem bu konuyla ilgili hem öncesiyle ilgili adli ve idari soruşturma aynı şekilde devam ediyor. Bizim bu konuya ilişkin de müfettişlerimiz hem mülkiye müfettişi hem jandarma hem de emniyet müfettişleri, bu konuyla ilgili müfettişlerimiz biraz sonra alana intikal ederler. Savcılarımız zaten meseleyi araştırıyorlar. Hem adli hem de idari soruşturma sonucunda bir eksiklik varsa elbette buna ait de gerekli takibatı yapacağımızı, bunu da sonuçlandıracağımızı ifade etmek istiyorum. Bunlar bizim evlatlarımız. Burada kendi görevlerini yerine getirirken böyle bir elim olayla karşı karşıya kaldılar. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun" dedi.

'PROFESYONEL TİMLER'

"Bütün imhalar jandarma denetiminde mi yapılıyordu?" sorusu üzerine Soylu, şöyle konuştu:

"Bizim jandarmamızın patlayıcı madde imha timi var. Biz sadece bunu yapmıyoruz. Mesela sınırlardaki mayınları da temizlemek bizim görevimiz. Güneydoğu'da birçok alanda hakikaten bu konuda çok uzmanlaşmış arkadaşlarımız var. En son ben Ağrı 'ya gitmiştim. Ağrı'da da sınırla ilgili mayın temizleme işleminde yine bu arkadaşlarımız, patlayıcı madde imha timlerimiz gerçekleştirdiler. Sınır dışında da yaptığımız meselelerde; mesela Suriye alanında da herhangi bir bomba, patlama olayında bunlar müdahale ediyor. Profesyonel timlerdir. Ama buradaki meselenin nasıl meydana geldiğini, nasıl oluştuğunu, neden oluştuğunu, ihmal varsa ihmalin nasıl gerçekleştiğini, ihmal yoksa teknik bir tepkime varsa onun nasıl olduğunu elbette ki araştırmanın sonucunda hep birlikte öğreneceğiz."

'1,5 TONLUK SON MÜHİMMAT KALMIŞTI'

Bakan Soylu, "İmha edilecek ne kadar patlayıcı var?" sorusunu ise "Zannediyorum, sayın başsavcımızdan öğrendiğim, onlar takip ediyorlar, 1,5 tonluk son mühimmat kalmıştı. Onunla beraber bitecekti" diye cevapladı.

1 GÜN ÖNCE UZMAN EKİP ÇALIŞMA YAPMIŞ

Öte yandan patlamadan 1 gün önce, uzman ekibin bölgede çalışma yaptığı anlardan fotoğraf ortaya çıktı. Kamyonla getirilen patlayıcıların, taş ocağının bulunduğu alana taşındığı görüldü.

- Sakarya