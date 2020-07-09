Sakarya'da havai fişek yüklü kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı (6) - Son Dakika

ŞEHİT ASKERLER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Adapazarı'nda havai fişeklerin imhası sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz, Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar, Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve jandarma personeli katıldı. Saygı duruşunun ardından şehit askerler için dua okundu. Helallik alınmasının ardından Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz toprağa verilmek üzere Tekirdağ'a, Uzman Jandarma Çavuş Mesut Yazar Manisa'ya, Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga Afyon'a gönderildi. Mesut Yazar'ın naaşını taşıyan Süleyman Soylu, daha sonra şehit askerin nişanlısına başsağlığı dileyerek, teselli etti. Şehit askerlerin naaşları daha sonra cenaze araçlarıyla memleketlerine uğurlandı.