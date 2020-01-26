Sakarya'da havalandırma fanları arızalanan çiftlikte 27 bin 500 tavuk telef oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da havalandırma fanları arızalanan çiftlikte 27 bin 500 tavuk telef oldu - Son Dakika

Sakarya'da havalandırma fanları arızalanan çiftlikte 27 bin 500 tavuk telef oldu

25 dakika önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde havalandırma fanlarında oluşan arıza nedeniyle tavuk çiftliğinde bulunan 27 bin 500 tavuk telef oldu.

Sakarya'da havalandırma fanları arızalanan çiftlikte 27 bin 500 tavuk telef oldu, System.String[]

Sakarya'nın Hendek ilçesinde havalandırma fanlarında oluşan arıza nedeniyle tavuk çiftliğinde bulunan 27 bin 500 tavuk telef oldu.


Olay, sabah saatlerinde Hendek ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle üzerinde bulunan bir tavuk çiftliğinde elektrik arızası yaşandı. Yaşanan arıza nedeniyle havalandırma fanları bir süre devre dışı kaldı. Fanların devre dışı kalması sonucu çiftlikte bulunan toplam 27 bin 500 tavuk oksijensiz kalarak telef oldu. Çiftlik sahiplerince bulunan tavuklar imha edilmek üzere çiftlikten çıkarıldı. Piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan tavukların maddi zararının ise sigorta tarafından karşılanacağı öğrenildi. - SAKARYA

Yeşilyurt Mahallesi, Sakarya, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:04 Kaynak: İHA
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