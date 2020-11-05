Sakarya'da HAVASAK'lara ücretsiz ulaşım - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşımları sağlayan HAVASAK'lar için servis hizmeti sunmaya başlıyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ilginin günden güne arttığı HAVASAK'lar için 3, 7, 28 ve 29 numaralı belediye otobüsleri ile ücretsiz aktarma servis hizmeti gerçekleştirilecek.

Böylelikle yolcular, Kent Meydanı, Erenler, Kampüs, Serdivan ve Kuzey Terminal'e sorunsuz ulaşabilecekler.

Açıklamada, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı ulaşımları için hizmet sunmaya başlayan HAVASAK'lara ilgi her geçen gün artıyor. HAVASAK yolcularının terminale hızlı ulaşmaları için yeni bir çalışmayı uygulamaya alıyoruz. Bu kapsamda 3-7-28-29 numaralı belediye otobüs hatlarımızla Büyükşehir Terminal'den kalkışın 1,5 saat öncesinde, İstanbul'dan Sakarya'ya varışta ise 30 dakikalık süre içerisinde HAVASAK biletini gösteren yolcular için ücretsiz aktarma servis hizmeti sunmaya başlıyoruz. HASAVAK'a şehrin farklı yerlerinden ulaşmak isteyen vatandaşlarımız ücretsiz servis imkanından faydalanabilecek." denildi.