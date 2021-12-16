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Sakarya'da hayata geçirilecek eğitim projeleri masaya yatırıldı - Son Dakika

Sakarya'da hayata geçirilecek eğitim projeleri masaya yatırıldı

16.12.2021 09:34
Sakarya'da hayata geçirilecek eğitim projeleri masaya yatırıldı

Sakarya'da hayata geçirilmesi planlanan eğitim projeleri, Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığındaki toplantıda ele alındı.

Sakarya'da hayata geçirilmesi planlanan eğitim projeleri, Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığındaki toplantıda ele alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kaldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'dan çalışmalar hakkında brifing aldı.

İldeki okullarda mevcut durum, devam eden çalışmalar, öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik hazırlanan projelere dair sunumun yapıldığı toplantıda Savaşçı, kendilerine her konuda destek veren Vali Kaldırım'a eğitim camiası adına teşekkür etti.

Vali Kaldırım, toplumların refah seviyesini yükselten ve onları daha başarılı, huzurlu kılacak yegane unsurun eğitim, eğitimi verebilen tek unsurun da insan olduğunu vurgulayarak, "Eğitime yapılan yatırımlar, yarınlarımıza ve geleceğe yapılan yatırımlar olduğu için daima önceliğimizdir. Bilhassa eğitim camiasının en önemli aktörü kıymetli öğretmenlerimizin her anlamda motivasyonlarını ve şevklerini artırmamız gerekiyor. Başarı, ancak aynı vizyonla, birlikte hareket etmekle ve ekip ruhuyla gelir." ifadelerini kullandı.

Her çocuğun özel, her gencin kıymetli olduğunu dile getiren Kaldırım, yetenekleri ve ilgi alanlarına göre yönlendirilmeleriyle çocuklardan yatkın oldukları alanlarda başarı beklemenin daha kolay olacağını kaydetti.

"Yazılım Köyü kurma projesini çalışmaya başladık"

Vali Kaldırım, geleceğe yön verecek dijital dünyada hem ülke hem de şehir olarak yer alabilmek adına projeler geliştirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Veri, bilgi, bilişim, yazılım, metaverse gibi yeni nesil alanlara yatırım yapan ülkelerin, dünyanın başarılı aktörleri olacağı aşikardır. Eğitim çalışmalarında bu gibi yeni nesil alanlarda ne kadar ön alırsak, gençlerimizi bu yeni becerilerle donatabilirsek, devletimize ve milletimize daha fazla faydalı olabilir, dijital dünyanın nimetlerinden yararlanarak ülkemizin ve ilimizin tarım, sanayi, ekonomi ve hizmet sektörü gibi alanlarını akıllandırarak büyük katkı sağlamış oluruz. Bunu sağlamak için bütün okullarda vereceğimiz kodlama eğitimlerinin yanı sıra doğa içerisinde bu alana yatkın öğrencilerimize dönük Yazılım Köyü kurma projesini çalışmaya başladık."

Mesleki eğitim veren okulları çok yakından takip ettiklerine değinen Kaldırım, mevcut ve yeni kurulacak OSB'lerin nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak okullar için şehirdeki STK'lar ve OSB'lerle eğitim alanında yakın çalışma ve iş birliği içerisinde bulunmayı önemsediklerini sözlerine ekledi.

Savaşçı da kentte Kütüphanesiz Okul Kalmayacak projesinin başarıyla yürütüldüğünü, özellikle 5 yaş okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranında yüzde 95 gibi önemli bir rakamı yakaladıklarını belirterek, bağımlılıkla mücadele kapsamında da çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Sakarya'da hayata geçirilecek eğitim projeleri masaya yatırıldı
Sakarya'da hayata geçirilecek eğitim projeleri masaya yatırıldı

milli eğitim bakanlığı, Çetin Oktay Kaldırım, Togo Cumhuriyeti, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da hayata geçirilecek eğitim projeleri masaya yatırıldı - Son Dakika


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