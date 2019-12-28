Sakarya'da hayvan hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da hayvan hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'da hayvan hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

6 saat önce

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ahırdan 10 küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sakarya'da hayvan hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, System.String[]

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ahırdan 10 küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şahmelek Mahallesi yolu üzerinde bulunan Mehmet Tetik'e ait ahırdan yaklaşık 20 gün önce 10 küçükbaş hayvan çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde hırsızlık olayında kullanılan aracı belirledi.


Jandarma ekiplerince evlerinde gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, cumhuriyet savcısının sorgusunun ardından mahkeme çıkarıldı.

Şüphelilerden M.Y. (39) ve H.D. (33) tutuklandı, diğer şüpheli C.Ö. (24) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mehmet Tetik, Pamukova, Jandarma, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:44 Kaynak: AA
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