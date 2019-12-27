Sakarya'da hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sakarya'da hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ahırdan 10 küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı, System.String[]

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ahırdan 10 küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şahmelek Mahallesi yolu üzerinde bulunan Mehmet Tetik'e ait ahırdan yaklaşık 20 gün önce 10 küçükbaş hayvan çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde hırsızlık olayında kullanılan aracı belirledi.

Jandarma ekiplerince evlerinde gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mehmet Tetik, Pamukova, Jandarma, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:48 Kaynak: AA
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