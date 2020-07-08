Sakarya'da Hint keneviri yetiştirdiği foto kapanla tespit edilen kişi tutuklandı - Son Dakika

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ekipler, drone yardımıyla Belpınar Mahallesi'nde kenevir ekili alanı tespit etti. Geyve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 20 gün süren takip sonunda, keneviri eken Z.G.'yi bölgeye kurulan foto kapan yardımıyla yakaladı. Bölgede bulunan 640 kök Hint keneviri sökülerek imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Geyve Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede Hint keneviri yetiştirilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Sakarya 'nın Geyve ilçesinde Hint keneviri yetiştiren ve bölgeye kurulan foto kapanla tespit edilen kişi tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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