Son Dakika Haberleri: Sakarya'da hırsızlık anı güvenlik kamerasında
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Sakarya'da hırsızlık anı güvenlik kamerasında

1 saat önce

Sakarya'nın Erenler ilçesinde iş yerinden dizüstü bilgisayar ve televizyonun çalınma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Sakarya'da hırsızlık anı güvenlik kamerasında, System.String[]
Sakarya'nın Erenler ilçesinde iş yerinden dizüstü bilgisayar ve televizyonun çalınma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Yeşiltepe Mahallesi'ndeki kamera ve alarm sistemleri satışı ve montajının yapıldığı iş yerine gelen çalışan Hanife Duran, kapının açık olduğunu, 15 bin lira değerindeki 2 dizüstü bilgisayar ve müşteriye ait televizyonun çalındığını fark etti.

İhbar üzerine iş yerine gelen Erenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden, akşam saatlerinde motosikletle iş yerine gelen 2 kişinin bir süre çevreyi kontrol ettiğini, kapıyı levyeyle açarak hırsızlık yaptığını tespit eden ekipler, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:19 Kaynak: AA
Sakarya, Güncel
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