Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Hırsızlık İddiası

Sakarya'da Hırsızlık İddiası

2 saat önce

Sakarya'nın Erenler ilçesinde şantiyeden kazı malzemesi çaldığı iddia edilen bir şüpheli tutuklandı.

Sakarya'da Hırsızlık İddiası, System.String[]
Sakarya'nın Erenler ilçesinde şantiyeden kazı malzemesi çaldığı iddia edilen bir şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Erenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şantiyeden 15 bin lira değerindeki kazı malzemesinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bir şüpheliyi tespit etti.

Erenler ilçesinde operasyon düzenleyen ekipler, hırsızlık kaydı bulunan şüpheli Y.Y'yi gözaltına aldı, olayda çalınan malzemeyi şantiyenin ilerisinde toprağa gömülü halde ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:12 Kaynak: AA

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