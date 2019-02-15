Sakarya'da Hırsızlık İddiası

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 genç kızdan ikisi tutuklandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 genç kızdan ikisi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Hendek Yeni Mahalle'de bulunan bir sitede 2 ayrı dairede meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin Hendek Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.



Sitedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin 8 hırsızlık kaydı bulunan A.Ç (16), 9 hırsızlık kaydı olan S.I. (21) ve 24 hırsızlık kaydı bulunan D.U. (19) olduğu tespit edildi.



Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takibin neticesinde şüpheliler, Adapazarı'ndaki bir evde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.I. ile D.U. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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