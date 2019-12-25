Sakarya'da hırsızlık olaylarına karışan 2 şüpheliden 1'i yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da hırsızlık olaylarına karışan 2 şüpheliden 1'i yakalandı - Son Dakika

Sakarya'da hırsızlık olaylarına karışan 2 şüpheliden 1'i yakalandı

6 saat önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde hırsızlık olaylarına karışan 2 şüpheliden 1'i jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya'da hırsızlık olaylarına karışan 2 şüpheliden 1'i yakalandı, System.String[]

Sakarya'nın Karasu ilçesinde hırsızlık olaylarına karışan 2 şüpheliden 1'i jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


19-22 Aralık 2019 tarihlerinde Karasu ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesinde H.Ş., S.Y. ve O.Y. isimli vatandaşlarının evlerinde hırsızlık olayı meydana gelmişti. Bunun üzerine harekete geçen Jasat ve Karasu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timlerince ortaklaşa yapılan inceleme ve takip sonucunda olayın faillerinin S.D. ve A.Ö. isimli şüpheliler olduğu tespit edildi. Ekiplerce, dün şahısların Karasu ilçesinde ki ikametlerine mahkeme kararı ile yapılan aramada hırsızlıkla elde edilen çok sayıda malzeme ele geçirildi. Arama esnasında ise ikamette bulunan A.Ö. isimli şüpheli gözaltına alındı.


Bulunan çalıntı eşyalardan bazıları sahipleri olan H.Ş., S.Y., ve O.Y. isimli vatandaşlara geri teslim edildi. Kalan eşyalara ise başka hırsızlık olaylarına ait olduğu düşünülerek adli emanete konulmak üzere jandarma ekiplerince el konuldu. A.Ö. isimli şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından gün içerisinde mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, firari olan S.D. isimli şahsın ise aramasına devam ediliyor. - SAKARYA

Jandarma, Sakarya, Karasu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:57 Kaynak: İHA
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