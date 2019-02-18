Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Hırsızlık Operasyonu

Sakarya'da Hırsızlık Operasyonu

5 dakika önce

Sakarya'da evlerden çaldıkları değerli eşyaları, internet üzerinden sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sakarya'da Hırsızlık Operasyonu, System.String[]
Sakarya'da evlerden çaldıkları değerli eşyaları, internet üzerinden sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hendek Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri, Sümbüllü, Karadere ve Gündoğan mahallelerindeki evlerden değerli eşyaların çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çalıntı eşyaları satın alanların ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin kimliğini tespit eden ekipler, A.K, A.S, E.S, A.M.Ç, G.Ş. ve İ.Ö'yü gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. ve E.S. tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Çalıntı mallara ise el konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:55 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hatay Asayiş Şube Müdürü İntihar Etti Polisin Eylemciye Yaptığı Hareket Tartışma Yarattı

Cüneyt Özdemir'in Anlattığı Hikaye Yürekleri Dağladı Konut Satışlarında Büyük Düşüş! Ocak'ta 72 Bin 937 Konut Satıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 11:00:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Hırsızlık Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]