Sakarya'da Hırsızlık Operasyonu
5 dakika önce
Sakarya'da evlerden çaldıkları değerli eşyaları, internet üzerinden sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Sakarya
'da evlerden çaldıkları değerli eşyaları, internet üzerinden sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Hendek Jandarma
Komutanlığına bağlı asayiş timleri, Sümbüllü, Karadere
ve Gündoğan
mahallelerindeki evlerden değerli eşyaların çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Çalıntı eşyaları satın alanların ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin kimliğini tespit eden ekipler, A.K, A.S, E.S, A.M.Ç, G.Ş. ve İ.Ö'yü gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. ve E.S. tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
Çalıntı mallara ise el konuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:55 Kaynak: AA
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