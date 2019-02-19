Sakarya'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı
56 dakika önce
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Yeni Sakarya Atatürk Stadı çevresinde Sakaryaspor'un maç günleri yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Sakarya
'nın Adapazarı
ilçesinde, Yeni Sakarya Atatürk
Stadı çevresinde Sakaryaspor
'un maç günleri yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, stat çevresinde Sakaryaspor'un maç günleri, meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.
"Hırsızlık" suçlarından çok sayıda kaydı olan F.M. (28), M.M. (20) ve E.C. (22) düzenlenen operasyonla Adapazarı ilçesinde yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:10 Kaynak: AA
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