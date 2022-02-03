Üye Girişi
Sakarya'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

03.02.2022 17:04
Sakarya'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde hırsızlık olayına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde hırsızlık olayına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, devriye görevi esnasında Çaybaşıyeniköy Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan kamyonda yapılan kontrolde aracın plakasına siyah bant yapıştırılarak değişiklik yapıldığını tespit etti.

Araç üzerinde yapılan kontrolde ise bir evden çalınan demir saclar bulundu.

Jandarma ekipleri, araç sürücüsü Ö.Y'nin (34) yapılan kimlik kontrolünde hırsızlık dahil 6 farklı, araçtaki S.A'nın (32) ise hırsızlık dahil 10 farklı suç kaydı olduğunu tespit etti.

Üçüncü şüpheli E.B'yi (30) ise vinçle konteyner çalmaya çalışırken yakalayan jandarma ekipleri, şüphelinin hırsızlık dahil 9 farklı suç kaydı olduğu bilgisine ulaştı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Sakarya'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

YORUMLAR
500

Jandarma, Tragger, Erenler, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:07 ABD'nin öldürdüğü DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin gerçek adı ve hayatı!
17:05 Gedson Fernandes'ten canlı yayında büyük sürpriz!
17:03 Dayısının katilini arıyor! İhbar edene 1 milyon TL ödül vaadi
16:04 ABD Başkanı Biden duyurdu: DEAŞ lideri Ebu İbrahim El Haşimi, İdlib'de öldürüldü
16:02 Kanındaki oksitosin seviyesi yüksek olan erkekler cinsel ilişki bağımlılığı yaşıyor
15:48 Semra Güzel nerede? Dokunulmazlığı kaldırıldı! Kimse nerede olduğunu bilmiyor: Kaçtı mı?
15:39 Merkez Bankası rezervleri 110,2 milyar dolara yükseldi
15:38 Oryantal Didem itiraf etti: Babamın çoraplarını göğsüme koyup sahneye çıkıyordum
15:33 Son Dakika! Öldürülen PKK'lı ile fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı! Gözler Genel Kurul'da
15:25 Karar alındı ve Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi harcanmaya başlandı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 17:16:38. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement