Sakarya'da hırsızlık şüphelisi iki kadın tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da hırsızlık şüphelisi iki kadın tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'da hırsızlık şüphelisi iki kadın tutuklandı

6 saat önce

Sakarya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kadın, cezaevine gönderildi.

Sakarya'da hırsızlık şüphelisi iki kadın tutuklandı, System.String[]

Sakarya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kadın, cezaevine gönderildi.

Serdivan ilçesinde özel aparatla kapıları açılan iki ikametten ziynet eşyası ve para çalınmasına ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerince çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını aynı suçtan çok sayıda kaydı bulunan E.Ö. (30) ve M.G'nin (19) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, iki kadını Arifiye ilçesinde saklandıkları evde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kadın, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Serdivan, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:28 Kaynak: AA
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