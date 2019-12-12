Sakarya'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir evden televizyon ve aparatlarının çalınması olayına ilişkin bir şüpheli tutuklandı.

Sakarya'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir evden televizyon ve aparatlarının çalınması olayına ilişkin bir şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir adresten televizyon ve aparatlarının çalınması olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ve olayın zanlısının "hırsızlık" suçundan kaydı olan R.C. (19) olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi Adapazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, çalıntı televizyonu satın alan Irak uyruklu S.S.D.A'ya ise (38) "Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan işlem yapıldı.

Öte yandan Adapazarı'nda ikinci el eşya alım-satımı yapan yerlere yönelik operasyonda ele geçirilen televizyon ve aparatları, sahibine teslim edildi.

Adapazarı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı
Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı Bolu Dağı Tüneli çalışmaların ardından trafiğe açıldı Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da aralık ayında kar yağması düşük ihtimal

Son Dakika Haberleri
17:02 1. Uluslararası Karadeniz Tarihi Sempozyumu düzenlendi - Son Dakika
17:02 Başhekim Akkurt, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
17:02 AK Parti Bursa İl Başkanı Salman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
17:00 Yola fırlayan Ayşenur'a hafif ticari aracın çarptığı anlar kamerada (2) - Son Dakika
16:57 Başkan Er'den 'Nobel Ödülü' açıklaması - Son Dakika
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Son Dakika
16:25 Bolu Dağı Tüneli çalışmaların ardından trafiğe açıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 17:03:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]